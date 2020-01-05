شكرا لقرائتكم خبر عن اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء اليوم أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

ويواصل قطار الاهلي رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام في مواجهة نادي مصر للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه . ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة نادي مصرستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.