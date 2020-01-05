حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري و الزمالك يتخطى طنطا فى مباراة مثيرة . الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري صور.. الزمالك بالبدلاء يهزم طنطا 3 / 2 فى مباراة مثيرة المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1 اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير ورمضان صبحى Advertisements فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك وليد العطار :الأهلي سدد كافة مديونياته وقيد كهربا سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلى مع ديسابر رسميا الإسماعيلى يرفع دعوى قضائية لإلزام الجبلاية بتطبيق تقنية الفار

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