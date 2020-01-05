شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عودة مروان محسن للتهديف بعد غياب 243 يوما و أجاى 92 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الثنائى الهجومى مروان محسن و النيجيرى جونيور أجاى لفريق الاهلى من العودة للتهديف فى بطولة الدورى المصرى فى المباراة التى جمعتهم بفريق أف سى مصر ضمن مباريات الجولة الثانية عشر .

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره إف سي مصر، بفوز المارد الأحمر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكسر مروان محسن صيامه عن التهديف بتسجيل هدفين للفريق الاحمر أمام أف سى مصر بعد غياب 243 يوم حيث كان أخر هدف له أمام إنبى بالجولة الثلاثين من الموسم الماضى و التى أنتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل لا شئ .

حيث أحراز النيجيرى جونيور أجاى هدف التقدم لفريقه وجاء بعد غياب 92 يوم حيث كان أخر هدف له فى مرمى أسوان بالجولة الثالثة يوم 5 / 10 / 2019 و التى أنتهت بفوز الاحمر بخماسية مقابل هدف .

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30، في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

Advertisements

جاء الهدف الأول، عن طريق النيجيري جونيور أجايي، في الدقيقة 23 من الشوط الأول، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 52 من أحداث المباراة سجله مروان محسن الهدف الثاني برأسه من كرة عرضية لعبها محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 54، أضاف مروان محسن الهدف الثالث من تمريرة محمد مجدي أفشة الذي انفرد بمرمي عصام ثروت، وفضل التمرير لمروان ليسجل الهدف الثالث للأهلي والثاني له.

بينما جاء هدف إف سي مصر عن طريق أحمد الشيخ، في الدقيقه 56، من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها الشيخ بشكل رائع.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، لأول مرة بقميص الأهلي في الدقيقة 67 على حساب مروان محسن، الذي خرج مصابا.