شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رقم مميز ومفارقة تاريخية لكارتيرون عقب الفوز الملحمي على طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريقه الزمالك، أرقاما مثيرة بعد تحقيق الفوز الصعب على حساب فريق طنطا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة رقم 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك وطنطا بفوز الفريق الأبيض 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

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وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

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