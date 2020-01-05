شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لكهربا على مقاعد بدلاء الأهلى أمام نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لأول مرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد على مقاعد البدلاء فى مباراة نادى مصر التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن قام مسئولو القلعة الحمراء بقيد اللاعب فى قائمة الفريق صباح اليوم.

وأحرز النيجيرى جونيور أجايي هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويضم تشكيل للأهلي كلاً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

وضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. فى حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا، خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ، الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.

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