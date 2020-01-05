شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالمشاركة الأولى لـ كهربا فى صفوف فريقه بالدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى، بالمشاركة الأولى للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، فى صفوف الفريق الأولى للقلعة الحمراء، بمباراته اليوم الأحد أمام نادى مصر، ضمن منافسات الدورى الممتاز، وذلك بنشر مقطع فيديو للحظة نزول كهربا لأرض الملعب بديلًا لمروان محسن، وعلقت صفحة الأهلى عبر تويتر، على مقطع الفيديو، "مرحبًا يا كهربا".

ويشار إلى أن محمود عبد المنعم كهربا، أحدث صفقات الأهلى فى انتقالات شهر يناير الجارى، شارك لأول مرة مع فريقه أمام نادى مصر بديلاً لمروان محسن فى الدقيقة 68 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز النيجيرى جونيور أجايى هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 54، ثم أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 57، لتصبح النتيجة 3 / 1 للأهلى حتى الأن.

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ويضم تشكيل للأهلى كلاً من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.



الأهلى يحتفل بمشاركة كهربا الأولى فى صفوفه

وضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. فى حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا، خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ، الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته فى دورى ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سى مصر المركز الـ13 فى جدول الدورى برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز فى المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف على فريق طنطا. الاهلى الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم فى 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.