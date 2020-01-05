شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يتعادل مع نادي مصر سلبياً بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل النادي الأهلي مع ضيفه نادي مصر سلبياً بعد مرور 15 دقيقة في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي في محاولة لإحراز هدف التقدم مبكراً لتسهيل المباراة، وفي الدقيقة 3 شكل جونيور أجاي خطورة على مرمى نادي مصر، بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 7 مر محمد هاني ظهير الأهلي ببراعة من الجبهة اليمنى بعد مرواغة أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أنها لم تجد متابع من زملائه ويبعدها دفاع نادي مصر خارج الملعب، كاد إسلام صالح لاب نادي مصر من مباغته الأهلي بعد ن تلقي بينية رائعة أنفرد على أثرها بمرمى الفريق الأحمر إلا أن محمد الشناوى كان يقظاً وخرج في توقيت مناسب وأبعد الكرة.

حصل الأنجولي جيرالدو على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 10 بعد تعرضه لعرقلة من شريف اشرف لاعب نادي مصر، نفذها علي معلول خطيرة على رأس عمرو السولية والذي سددها قوية ولكنها علت عارضة نادي مصر.

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ويضم تشكيل للأهلي كلاً ، من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن، بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي فى حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع : شريف أشرف ، أحمد أوكا ، محمود شبانه ، علاء عطا، خط الوسط : محمود رامبو ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، أحمد الشيخ وفي الهجوم محمد جمال تريكة وإسلام صالح

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

ويواصل قطار الاهلي مساء اليوم رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه . ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.