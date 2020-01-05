شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء "محتسبة" الأبرز في تحكيم نور الدين لمباراة طنطا والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المسابقة: الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة: ثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح الزمالك

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

المساعد الاول: شريف عبد الله

المساعد الثانى: هاني خيري

الحكم الرابع : محمد محمود عبد الله

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

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حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة:نجح الحكم في اداره المباراة بتقدير جيد جدا نظرا لصحة معظم القرارات الفنية والإدارية بتقدير صحيح نتيجة القراءة الجيدة والتواجد في المكان المناسب خاصة داخل منطقه الجزاء باستثناء مخالفة علي حدود منطقة الجزاء بالقرب من المساعد الأول وكان لابد من احتساب مخالفة لنادي الزمالك ولكن الحكم احتسب ركله ركنية وكانت اهم حالات المباراة في الدقيقة 29 سمح الحكم باستمرار اللعب ومطالبة من نادى طنطا باحتساب ركله جزاء نتيجه لمس الكره باليد ، القرار صحيح لا توجد لمسه يد نتيجة وضع اليد الطبيعي .في الدقيقه 67 إحتسب الحكم ركله جزاء صحيحة لنادى طنطا نتيجه العرقلة بإهمال من اللاعب محمد عبد الغني

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من علي فرج ، عبدالله جمعة، محمد عبد السلام فى الدقائق 8 ، 28 ، 56 ، نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والتهور.

اللياقه البدنية والتمركز :

الياقة البدنية متميزة علي مدار شوطي اللقاء نتيجة القدرة علي إستخدام عنصري السرعة القصوي والتحمل العام بالأضافة إلي عنصرى الرشاقة والمرونة .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الاول: امتياز باستمرار اللعب في الدقيقه 44 وهدف التعادل لطنطا نتيجة التمركزالجيد والتركيز الجيد وتعاون بالقرارات في إحتساب المخالفات .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 8 بتقدير صحيح وسمح بأستمرار اللعب وتعاون بالقرارات في احتساب المخالفات .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .