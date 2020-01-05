شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يتقدم على نادي مصر 3/1 بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم النادي الأهلي على ضيفه نادي مصر بنتيجة 3/1 أحرزهما اجاي ومروان محسن هدفين للفريق الأحمر ، بينما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر، عقب مرور 75 دقيقة في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب ستاد القاهرة ، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

أنحصر اللعب بعد الدقيقة 60 في وسط الملعب وسط محاولات على استحياء من لاعبي الفريق لتهديد مرمى الفريق الأخر، ،كاد أحمد الشيخ أن يباغت محمد الشناوى ويهز شباكه مجدداً بعد أن لمحه خارج مرماه ليلعب الكرة لوب إلا أن الكرة مرت فوق القائم بسنتيمترات. في الدقيقة 65.

دفع السويسري رينيه فايلر بالوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من مرون محسن في الدقيقة 68، وهي نفس الدقيقة التي شهدت اهدار وليد سليمان لانفراد تام بعد أن تلق بينية رائعة من النيجيري جونيور أجاي..

ويضم تشكيل للأهلي كلاً ، من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن، بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي فى حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع : شريف أشرف ، أحمد أوكا ، محمود شبانه ، علاء عطا، خط الوسط : محمود رامبو ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، أحمد الشيخ وفي الهجوم محمد جمال تريكة وإسلام صالح

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

ويواصل قطار الاهلي رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام في مواجهة نادي مصر للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه . ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة نادي مصرستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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