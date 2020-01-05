شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "انعدام الثقة" وراء إهدار مروان محسن للأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن إنعدام الثقة لمروان محسن مهاجم الأهلي الحالي هي السبب وراء إهداره لفرص التهديف السهلة و أخرها كان فى مباراة فريقه أمام إف سي مصر اليوم عندما أنفرد بالمرمى ولم يستطع إحرازها هدف.

ارتبك مروان محسن مهاجم الأهلى بعدما انفرد بعصام ثروت حارس مرمى نادى مصر، ليهدر فرصة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 35 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تابع متعب فى تصريحات لقناة ON SPORT أن إنعدام الثقة لأي لاعب هي السبب فى إهتزاز مستواه و إهداره للفرص ، وكان ينبغي على مروان الإعتماد على السرعة فى أي أتجاه و تسديدها فى المرمى لكن الثقة كانت السبب فى إهداره للفرصة السهلة.

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الأهلي ونادي مصر بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جونيور أجاي بالدقيقة 22، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

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بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي في محاولة لإحراز هدف التقدم مبكراً لتسهيل المباراة، وفي الدقيقة 3 شكل جونيور أجاي خطورة على مرمى نادي مصر، بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها أخطأت المرمى.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

فرصة مروان محسن