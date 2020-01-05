شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله لـ"الخليج 365": ساسى لن يرحل إلا بموافقة الزمالك.. ولديه 3 عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهند عون وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، إن اللاعب تواجد خلال اليومين الماضيين فى زيارة لوالده، نافيًا ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل، خاصة إن اللاعب عاد اليوم فى موعده بشكل طبيعى للانتظام فى تدريبات الفريق بداية من غداً الإثنين، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

تابع وكيل فرجانى ساسى لـ"الخليج 365":"يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيداً كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور رئيس النادى والمشرف على الكرة أمير مرتضى ولو في نصيب يوما للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة".

وشدد وكيل فرجانى ساسى إن اللاعب بالفعل يمتلك ثلاثة عروض إثنين منهما من السعودية أحدهما من الشباب السعودى وتحفظ حول إعلان تفاصيل العرض الثانى بخلاف عرض آخر شفوى من قطر، متابعاً إن مرتضى منصور رفض عروض رحيل ساسى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أكد له أمير مرتضى إن رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، صعب، لحاجة الفريق إلى جهوده وجهود كل زملائه بالفريق، مختتما حديثه:"فرجانى ساسى يقدر جيداً ما فعلته جماهير الزمالك وإدارة الزمالك معه منذ اليوم الأول له فى النادى ولن يرحل يوما عن القلعة البيضاء إلا من خلال ناديه ونحترم جماهير الفريق لذا فهو مستمر مع الزمالك ونبارك لإدارة الزمالك والجهاز واللاعبين الفوز على طنطا وأتمنى لهم التوفيق فى المباراة القادمة أمام زيسكو".