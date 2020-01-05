شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهربا يشارك لأول مرة مع الأهلى فى الدقيقة 68 أمام نادى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك لأول مرة محمود عبد المنعم كهربا أحدث صفقات الأهلى فى انتقالات شهر يناير الجارى، مع فريقه أمام نادى مصر بديلاً لمروان محسن فى الدقيقة 68 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز النيجيرى جونيور أجايي هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 54، ثم أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 57، لتصبح النتيجة 3 / 1 للأهلى حتى الأن.

ويضم تشكيل للأهلي كلاً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.