شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يصرف النظر عن المهاجم إليكي لهذا السبب! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادي الأهلي ملف المهاجم النيجيري بيليسينج إيليكي عقب تعثر المفاوضات ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وحدد النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.

ويسعى النادي الأهلي الى حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.

لمعرفة سبب فشل صفقة إليكي مع الأهلي اضغط هنا