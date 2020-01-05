شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يهز شباك الأهلى بهدف أول لنادى مصر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد الشيخ لاعب نادى مصر هدف فريقه الأول فى شباك الأهلى بالدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليصبح هدف الشيخ هو الثانى الذى تستقبله شباك المارد الأحمر منذ بداية الموسم.

وأحرز النيجيرى جونيور أجايي هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 54، ثم أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 57.

ويضم تشكيل للأهلي كلاً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

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وضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. فى حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا، خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ، الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.