بعد 7 أشهر..مروان محسن يكسر صيامه التهديفي بثنائية أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كسر مروان محسن، مهاجم الأهلي، صيامه عن التهديف الذي استمر لـ 234 يومًا مع الفريق الأحمر، بتسجيل هدفين أمام نادي مصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري.

وكان أخر هدف سجله المهاجم مروان محسن أمام فريق إنبي بالموسم الماضي، في لقاء كان يحمل تاريخ 16 مايو 2019 وانتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وجاء هدف مروان الأول أمام نادي مصر، بعدما تلقى كرة عرضية مهدها بالرأس إلى أجايي داخل منطقة الجزاء ليضعه في وضعية إنفراد تام بالمرمى، لكن النيجيري لعب الكرة أعلى العارضة ليهدر فرصة جديدة للتسجيل في الدقيقة 45.

ونجح محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مرور ست دقائق فقط من بداية نصف اللقاء الثاني بعدما تلقى كرة عرضية حولها برأسه في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.