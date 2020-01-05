الأهلي يفقد جهود أليو ديانج أمام طنطا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تأكد غياب أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام طنطا ، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالدوري. وحصل ديانج على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مشاركته مع الفريق أمام نادي مصر، بالجولة الثانية عشر. وفي وقت سابق حصل ديانج على البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة فريقه أمام بني سويف بكأس مصر، والثانية خلال مواجهة الإسماعيلي بالدوريز وبذلك سيغيب ديانج عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام طنطا، المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري.

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