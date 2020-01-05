مدرب الزمالك: كارتيرون يتبع سياسة الاعتماد على أبناء النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سامي الشيشيني المدير العام لنادي الزمالك، أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، يعمل حاليًا على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول.

وأشار الشيشيني في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الجهاز الفني للزمالك يهدف للاعتماد على من وصفهم بـ"أبناء النادي" في مبارياته المقبلة عن طريق تصعيد اللاعبين صغار السن.

وقال مدرب الزمالك: "منذ أن تولينا المهمة أبلغنا اللاعبين بأن الجميع سيخوض مباريات، لدينا مباراة كل ثلاثة أيام تقريبًا، ولذلك نريد أن يصبح كل اللاعبين جاهزين فنيًا وبدنيًا".

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وأكمل: "عندما نقوم باستدعاء لاعبين من فريق الشباب للتواجد في قائمة أي مباراة فهو يمنح أمل وثقة لكل اللاعبين سواء الكبار أو الصغار، الجميع له فرصة الظهور".

واختتم: "نعمل حاليًا على توسيع دائرة الاختيار، نقوم بتصعيد لاعبين من فريق الشباب بشكل مستمر، حتى الآن قمنا بتصعيد ستة ناشئين للفريق الأول، يجب أن نعتمد على أبناء النادي".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب طنطا مساء اليوم الأحد، في استاد غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز.