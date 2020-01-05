قطار الأهلي يواصل الصدارة بثلاثية في شباك نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق النادي الأهلي فوزًا على حساب نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري.

أحرز أهداف الأهلي أجايي في الدقيقة 23، قبل أن يضيف مروان محسن هدفين في الدقيقتين 51، و54، فيما سجل هدف مصر الوحيد أحمد الشيخ في الدقيقة 57.

ورفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة بالعلامة الكاملة من 10 مباريات، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه المقاولون بـ26 نقطة، مع أفضلية خوض الأهلي مباراتين أقل.

وبقي نادي مصر في المركز 13 برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الجونة وطلائع الجيش بنفس الرصيد لكلا منهم.

التشكيل:

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - محمد هاني - رامي ربيعه - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - أفشة - جيرالدو - أجايي -مروان محسن.

تفاصيل المباراة:

ضغط الأهلي لإحراز هدف مبكر، وسط محاولات غير مؤثرة لنادي مصر.

وأسفرت الدقيقة 23 عن الهدف الأول للاهلي، بتصويبة صاروخية من جونيور أجايي سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 36، انفرد مروان محسن بمرمى نادي مصر، قبل أن يفشل في التعامل معها ويتوقف أمام الحارس.

وسدد أليو ديانج في الدقيقة 43 بطريقة رائعة ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط سيطرة أهلاوية دون تهديد على مرمى الشناوي، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لعب أفشة كرة عرضية، حوّلها مروان محسن في المرمى مسجلا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51.

بعدها بـ3 دقائق مرر ديانج بينية رائعة لأفشة الذي انفرد بالمرمى، ولكن مرر الكرة لمروان محسن ليسكنها الشباك في المرمى الخالي، ليضيف ثالث أهداف الأهلي، وثاني أهدافه الشخصية خلال المباراة.

وقلص نادي مصر الفارق في الدقيقة 57، بتصويبة من ضربة حرة مباشرة، سددها أحمد الشيخ بطريقة رائعة لتسكن شباك الاهلي.

وأجرى فايلر تبديلا بدخول وليد سليمان، بدلا من ديانج، في أول تبديلات الأهلي، قبل أن يدفع بكهربا بدلا من مروان محسن في الدقيقة 68، في الظهور الأول لصفقة الأهلي الجديدة.

تسبب نادي مصر في خطورة على مرمى الأهلي، ليقرر فايلر إجراء آخر تبديلاته بنزول محمود متولي بدلا من مجدي أفشة.

وسبب الأهلي خطورة كبيرة عن الرباعي الهجومي، فيما شن نادي مصر هجمتين مرتدتين لم يسفرا عن خطورة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي.