عدسة الخليج 365 ترصد الظهور الأول لكهربا قبل مباراة نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي بين مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام نادي مصر في اللقاء الذي سيقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الأسبوع الثاني عشر.

وشهدت تشكيل الأهلي تواجد كهربا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى مع الفريق الأحمر منذ انتقاله من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وكان كهربا انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من ديبورتيفو البرتغالي حيث وقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قامت في الساعات الماضية بقيد كهربا في قائمته المحلية حيث رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب بسبب وجود مديونية على النادي الأحمر تقدر 8 ملايين جنيه.