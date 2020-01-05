"زيزو" ينقذ الزمالك أمام طنطا بهدف بثلاث نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
انقذ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، فريقه أمام طنطا، بهدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة بالجولة الـ 12 بالدوري الممتاز.
وجاء هدف الفوز للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق زيزو، حين كانت المباراة تشير لتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.
وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق عمر السعيد، ليرد طنطا بعدها بهدفين عن طريق اللاعب وليد عادل.
وسجل أوناجم هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 86، قبل أن يتمكن زيزو من تسجيل هدف الفوز للزمالك.
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