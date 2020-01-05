نال محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلي الجديد استقبالاً مميزاً وهتافات مدوية من جانب جماهير الفريق الأحمر التي تواجدت في مباراة إف سي مصر في الدوري.

وانضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي. من جانب جماهير الفريق الأحمر التي تواجدت في مباراة إف سي مصر في الدوري.وانضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل لـ «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي أمام إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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