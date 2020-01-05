اشتكى مروان محسن مهاجم فريق الأهلي من إصابة في وجه القدم أدت لمغادرتهمباراة إف سي مصر مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.
وسجل مروان محسن هدفين للأهلي في لقاء مصر في الدقيقتين 51 و54.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم مروان محسن من استكمال مباراة الأهلي وإف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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