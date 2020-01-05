الإصابة تحرم مروان محسن من استكمال مباراة الأهلي وإف سي مصر

اشتكى مروان محسن مهاجم فريق الأهلي من إصابة في وجه القدم أدت لمغادرته مباراة إف سي مصر مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

وسجل مروان محسن هدفين للأهلي في لقاء مصر في الدقيقتين 51 و54. مباراة إف سي مصر مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.وسجل مروان محسن هدفين للأهلي في لقاء مصر في الدقيقتين 51 و54.

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