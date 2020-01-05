منتخب اليد يخسر أمام السويد قبل انطلاق بطولة إفريقيا

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام نظيره السويدي بنتيجة 28 -27، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار المعسكر الأوروبي لفراعنة اليد استعدادا لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصربنتيجة 16- 14، إلى أن المنتخب السويدي قلب الطاولة على الفراعنة في الشوط الثاني بفارق هدف وحيد في مباراة قوية بين المنتخبين.
وكان منتخب الفراعنة خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الصربي ضمن معسكره الأوروبي واستطاع
يذكر أن منتخب مصر يلتقي غدًا الاثنين بنظيره السويدي في ختام مبارياته بالمعسكر الأوروبي قبل التوجه إلى دولة تونس للمشاركة ببطولة أمم إفريقيا.
وعلى جانب أخر استطاع منتخب تونس مستصيف بطولة إفريقيا لليد ان يحقق فوزًا صعبًا على نظيره الأوكراني بنتيجة 34 -32، ضمن استعداداته لخوض البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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