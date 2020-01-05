إف سي مصر يحرز هدفه الأول في مرمى الأهلي

نجح فريق إف سي مصر في تسجيل هدفه الأول أمام الأهلي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.

جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 سددها اللاعب أحمد الشيخ بإتقان إلى داخل مرمى محمد الشناوي، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية لهدف. على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 سددها اللاعب أحمد الشيخ بإتقان إلى داخل مرمى محمد الشناوي، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية لهدف.

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