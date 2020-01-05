مروان محسن يعاود التسجيل ويوقع على الثالث للأهلي في مرمى إف سي مصر

نجح الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه في شباك فريق إف سي مصر، خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب

القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.جاء الهدف في الدقيقة 55 عبر مروان محسن الذي استغل تمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، وحول الكرة بسهولة إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.