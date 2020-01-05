نجح الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه في شباك فريق إف سي مصر، خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعبالقاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 55 عبر مروان محسن الذي استغل تمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، وحول الكرة بسهولة إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يعاود التسجيل ويوقع على الثالث للأهلي في مرمى إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.