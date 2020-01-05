مروان محسن يضاعف تقدم الأهلي على إف سي مصر

نجح الأهلي في تسجيل ثاني أهدافه في شباك فريق إف سي مصر، خلال المباراةالجارية بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 51 عبر اللاعب مروان محسن بكرة رأسية، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.
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