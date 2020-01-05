ياسين فرحات يحقق فضية بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

حقق ياسين فرحات لاعب منتخب للكاراتيه الميدالية الفصية في منافسات وزن ٢٥ كجم ببطولة شمال افريقيا للكاراتيه شباب وناشئين المقامة حاليا في تونس. تونس. وأعرب المستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة عن سعادته بالميدالية مؤكداً أن مصر قادرة على حصد المزيد من الميداليات في البطولة.

وأضاف أن تلك البطولة تعتبر بمثابة بروفة قوية لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة استعدادا لبطولة إفريقيا التي ستقام الشهر المقبل بالمغرب. مصر قادرة على حصد المزيد من الميداليات في البطولة.وأضاف أن تلك البطولة تعتبر بمثابة بروفة قوية لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة استعدادا لبطولة إفريقيا التي ستقام الشهر المقبل بالمغرب.

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