الاتحاد السكندري يعزز صدارته علي حساب الأهلي في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي نظيره الأهلي في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الاحد علي ملعب الجزيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري سوبر السلة. من بطولة دوري سوبر السلة. وحقق الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة 78 مقابل 76 للاهلي.

وبهذه النتيجة يعزز الاتحاد السكندري صدارته في جدول الدوري برصيد 12 ويرتفع رصيد الأهلي عند النقطة العاشرة.

وحقق الاتحاد السكندري العلامة الكاملة بقيادة أحمد موعي المدير الفني للفريق ونجح في الفوز بكل مبارياته منذ بداية الدوري واخرهم امام الاهلي اليوم والزمالك في الجولة الخامسة. جدول الدوري برصيد 12 ويرتفع رصيد الأهلي عند النقطة العاشرة.وحقق الاتحاد السكندري العلامة الكاملة بقيادة أحمد موعي المدير الفني للفريق ونجح في الفوز بكل مبارياته منذ بداية الدوري واخرهم امام الاهلي اليوم والزمالك في الجولة الخامسة.

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