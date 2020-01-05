الأهلي يتقدم على إف سي مصر في الشوط الأول

تقدم الأهلي، على نظيره إف سي مصر، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 12 للدوري .

شهدت مجريات الشوط، أفضلية واضحة للاعبي الأحمر باستحواذ كامل، وتهديد مرمى عصام ثروت حارس مرمى إف سي مصر بأكثر من فرصة محققة،

فيما لم يشكل الفريق الضيف أي خطورة على مرمى الأهلي باستثناء كرة واحدة جاءت من تمريرة إلى اللاعب إسلام صالح الذي وجد نفسه منفرداً في اتجاه المرمى، قبل أن ينجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التقدم والإمساك بالكرة.وجاء الهدف في الدقيقة 24 من تسديدة قوية للاعب جونيور أجايي على يمين الحارس عصام ثروت.وأضاع مروان محسن فرصة غريبة عند الدقيقة 36، بعد انفراده بمرمى إف سي مصر، والهدوء على الكرة مع محالة مراوغة الحارس، لينجح عصام ثروت في السيطرة على الكرة من أمام أقدام مهاجم الأهلي.وحصل أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على الإنذار الثالث في اللقاء ليغيب عن لقاء طنطا المقبل بالدوري بسبب الإنذار الثالث.