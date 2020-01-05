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رسميًا.. الرجاء المطروحي يضم وائل فراج مهاجم الداخلية

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نجح فريق الرجاء المطروحي والذي يلعب في دوري القسم الثاني في التعاقد مع اللاعب وائل

فراج مهاجم الداخلية السابق.

ووقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسم ونصف

في صفقة انتقال حر في حضور وكيل اللاعب ومسؤولي النادي.

ويحتل الرجاء المطروحي المركز الخامس برصيد 16 نقطة في ترتيب المجموعة الثالثة.

 

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