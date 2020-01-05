نجح فريق الرجاء المطروحي والذي يلعب في دوري القسم الثاني في التعاقد مع اللاعب وائل فراج مهاجم الداخلية السابق. فراج مهاجم الداخلية السابق. ووقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر في حضور وكيل اللاعب ومسؤولي النادي. في صفقة انتقال حر في حضور وكيل اللاعب ومسؤولي النادي. ويحتل الرجاء المطروحي المركز الخامس برصيد 16 نقطة في ترتيب المجموعة الثالثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الرجاء المطروحي يضم وائل فراج مهاجم الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.