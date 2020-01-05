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مدرب طنطا “أيمن المزين” يُفسر سبب الخسارة أمام الزمالك

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محمد ماهر 0 تبليغ

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أبدى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا حزنه لخسارة فريقه في الوقت القاتل 2 / 3 أمام ضيفه الزمالك اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر لبطولة .

وقلب الزمالك تأخره 1 / 2 أمام مضيفه طنطا إلى فوز قاتل في اللحظات الأخيرة 3 / .2

وقال المزين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “الأخطاء سبب الخسارة من الزمالك بجانب غياب بعض اللاعبين المؤثرين”.

وأضاف:”واجهنا سوء حظ غريباً..تقدمنا 2 – 1 وكان يجب الحفاظ علي ذلك أمام فريق كبير بحجم الزمالك ولكننا خسرنا في النهاية”.

وأرتفع رصيد الزمالك، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 21 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

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