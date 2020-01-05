تشافي هيرنانديز: العربي تطور كثيراً ولن تكون مباراة سهلة للسد

اشار الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد إلى صعوبة مواجهة فريقه مع العربي غداً الإثنين في المباراة المؤجلة من المرحلة الخامسة ببطولة دوري نجوم قطر.

أكد تشافي في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن العربي تحسن كثيراً ويلعب بشكل جيد، مشيراً إلى أن لديهم قوة هجومية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فريقه سيلعب للفوز، حيث قال “حان الان الوقت للعودة للأنتصارات”.

وأضاف تشافي “قدمنا الكثير من المباريات المتميزة لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لذلك يجب علينا أن نعود من مباراة الغد التي تعتبر مباراة (ديربي)، على أن تكون بداية عودتنا للأنتصارات حتى نتمكن من المنافسة على اللقب”.

وأشار مدرب السد “من خلال خبرتي كلاعب سابق لا أجد حلا غير العمل لتطوير فريق كرة القدم، وأعمل أنه يجب علينا تحسين خطوط الفريق بصورة كبيرة”.

وتابع “الدحيل تعادل والريان لا يفوز بسهولة والغرافة خسر وكذلك السيلية خسر هو الآخر ولذلك يجب أن نتحسن في ظل التطور الذي يشهده الدوري”.

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وختم تشافي حديثه قائلاً “أتمنى أن نعود ونوفق خلال الفترة المقبلة وأن تكون البداية من مباراة الغد”.

يذكر أن السد يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة خلف الدحيل (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

تشافي يؤكد أن فرصة السد في الفوز بالدوري القطري لاتزال قائمة

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