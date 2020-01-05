نتيجة مباراة روما وتورينو في الدوري الإيطالي

يستعد نادي روما لاستقبال فريق تورينو على ملعب الأولمبيكو في واحدة من مباريات اليوم بالدوري الإيطالي، سوف تتابعون تفاصيلها عبر الخليج 365.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تبث عبر قناة بي إن سبورتس 4.

يلعب الفريق العاصمي المباراة من أجل الاقتراب أكثر من مراكز المقدمة، وفي رصيده 35 نقطة بالمركز الرابع، أما تورينو فلديه 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولا يمتلك الذئاب تاريخًا جيدًا مع أول مباراة في العام الجديد، فهم أكثر أندية الكالتشيو خسارة لتلك المباراة برصيد 29 خسارة.

يذكر أن سجل مباريات الفريقين معاً يظهر تفوقًا ساحقًا للجيالوروسي، والذي لم يخسر سوى مرة وحيدة من آخر 32 مباراة لعبها ضد تورينو.