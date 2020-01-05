رياضة | عاجل.. مروان محسن يغادر مباراة الأهلي ونادي مصر بسبب إصابة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مروان محسن يغادر مباراة الأهلي ونادي مصر بسبب إصابة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام إف سي مصر، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

والتقطت كاميرات التلفزيون مهاجم الأهلي خلال علاجه في الكاحل عقب خروجه من المباراة في الدقيقة 68 حيث حل زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بديلًا له.

وكان مروان قد أحرز الهدفين الثاني والثالث للأهلي في مباراة إف سي مصر، حيث من المقرر أن يخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة للأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.