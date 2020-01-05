رياضة | شاهد.. تركي آل الشيخ يستقبل زين الدين زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تركي آل الشيخ يستقبل زين الدين زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان .

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.

وقام آل الشيخ بنشر صور تجمعه مع زيدان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ":فيس بوك".