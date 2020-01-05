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رياضة | شاهد.. تركي آل الشيخ يستقبل زين الدين زيدان

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استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ومدرب الإسباني زين الدين زيدان .

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.

وقام آل الشيخ بنشر صور تجمعه مع زيدان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ":فيس بوك".

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