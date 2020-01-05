رياضة | ليفربول يطيح بايفرتون خارج كأس الاتحاد الإنجليزي في غياب النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يطيح بايفرتون خارج كأس الاتحاد الإنجليزي في غياب النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري في تحقيق الفوز على حساب فريق إيفرتون في ديربي مدينة الميرسيسايد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جونز هدف فريق ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة 71 من الشوط الثاني، وأضاع لاعبو ايفرتون العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء وتصد ادريان لفرض صعبة خاصة في الشوط الأول.

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ويهذة النتيجة قد نجح فريق ليفربول في الصعود لدور الرابع من البطولة، وذلك بالرغم من المشاركة في المباراة بالفريق الثاني وغياب جميع نجوم الفريق عن تلك المواجهة.

وفضل يورجن كلوب مدرب ليفربول إراحة جميع اللاعبين المباراة المقبلة ضد فريق توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بالبريميرليج.