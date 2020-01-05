رياضة | صفقة الأهلي الكبرى.. أرقام لا تفوتك عن الجوهرة المشعة "عمر السومة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي الكبرى.. أرقام لا تفوتك عن الجوهرة المشعة "عمر السومة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية بخصوص صفقة الأهلي الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادمًا من ديسبورتيفو أفيس البرتغال.

وكشف "شوبير" عبر برنامجه الإذاعية أن الأهلي أعاد فتح ملف التفاوض مع عمر السومة لاعب منتخب سوريا وأهلي جدة السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، ليتصدر اللاعب قائمة الترشيحات لدعم خط هجوم المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوى الحالي.

ويسعي النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم سوبر لقيادة خط هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي، بعد تراجع مستوي الثنائي مروان محسن ووليد أزارو، وعدم اقتناع السويسري رينيه فايلر بمستواهما.

ويعد عمر السومة واحد من أفضل المهاجمين العرب على الساحة الكروية في الوقت الحالي، يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية، ويقدم مستويات مذهلة رفقة فريق أهلي جدة ومنتخب سوريا وسيكون إضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي حال إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

ماذا قدم عمر السومة صفقة الأهلي المنتظرة؟

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عمر السومة من مواليد 23 مارس 1989 بقرية "دير الزور" في سوريا، ويبلغ عمره 30 عامًا، بدأ مسيرته الكروية مع نادي "الفتوة" السوري عام 2001، وكان عمره 12 عامًا، وسرعان ما لفت الأنظار إليه بفضل موهبته الكروية وقدراته التهديفية، ليتم تصعيده للفريق الأول وساهم في تتويج فريقه بلقب دوري الدرجة الثانية السوري موسم 2009 – 2010، وسجل 22 هدفًا مع الفريق خلال 39 مباراة.

بعد توقف النشاط الكروي في سوريا بسبب ظروف الحرب، توجه "السومة" إلي الكويت، وانتقل لصفوف فريق القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3سنوات تحديدًا حتي عام 2014، وشارك مع الفريق في 68 مباراة وسجل 43 هدفًا، وحقق معه بطولة الدوري الكويتي "مرتين"، وكأس الأمير، وكأس ولي العهد "مرتين"، وكأس السوبر "مرتين".

انتقل "السومة" إلي نادي الأهلي السعودي عام 2014 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 2 مليون يورو، وخاض مع بطل السعودية 163 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 149 هدفًا، وصنع 21 هدفًا، في اجمالي دقائق لعب (13538 دقيقة لعب فعلية).

حقق نجم سوريا عدة بطولات مع الأهلي أبرزها، لقب الدوري السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، كما حصل على لقب هداف الدوري السعودي في 3 مواسم 2014 / 2015، 2015 / 2016، 2016 / 2017، كما حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي "مرة وحيدة"، ولاعب العام في الأهلي موسم 2015 / 2016.

أما مسيرته الدولية مع منتخب سوريا بدأت في أكتوبر 2012، وكان عمره وقتها 23 عامًا و6 أشهر، وحقق مع المنتخب السوري لقب بطولة اتحاد غرب آسيا، ولكن ابتعد بعدها عن المشاركة مع منتخب بلاده لمدة 5 سنوات بسبب رفع ما يعرف بعلم الثورة السورية، وعاد لتشكيلة المنتخب مجددًا عام 2017 وخاض أول مبارياته ضد قطر.

لعب "السومة" 28 مباراة دولية مع منتخب سوريا ونجح في احراز 22 هدفًا، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب سوريا تحت 23 عامًا وسجل 5 أهداف.