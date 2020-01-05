رياضة | ترتيب الدوري المصري.. ريمونتادا الزمالك ترفعه للمركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري.. ريمونتادا الزمالك ترفعه للمركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه طنطا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمد حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد أوناجم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

فوز الزمالك ضد طنطا جعله يقفز إلى المركز الثالث بترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز :-

1- الأهلي 27 نقطة.

2- المقاولون العرب 26 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة.

4- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

5- سموحة 17 نقطة.

6- بيراميدز 16 نقطة.

7-الإنتاج الحربي 16 نقطة.

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8-إنبي 15 نقطة.

9- المصري 14 نقطة.

10-حرس الحدود 14 نقطة.

11- الإسماعيلي 14 نقطة.

12- طلائع الجيش 11 نقطة.

13- نادي مصر 11 نقطة.

14- الجونة 11 نقطة.

15- طنطا 10 نقاط.

16- مصر المقاصة 10 نقاط.

17- أسوان 7 نقاط.

18- وادي دجلة 6 نقاط.