رياضة | بهدف وحيد الترجي يفوز على مستقبل سليمان في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف وحيد الترجي يفوز على مستقبل سليمان في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الترجي التونسي للمركز الثاني في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مستقبل سليمان اليوم الأحد في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والثامن في البطولة هذا الموسم دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 25 نقطة من تسع مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المنستيري (المتصدر)، الذي خاض 12 مباراة.

في المقابل، توقف رصيد مستقبل سليمان، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل أربعة انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن.

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وتقمص أنيس البدري دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 55، بضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة زميله ابراهيما واتارا العرضية من الناحية اليسرى، ليرتقي فوق الجميع ويضع الكرة على يمين سيف الدين المحواشي، حارس مرمى مستقبل سليمان، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

وتعتبر تلك المباراة بمثابة بروفة للترجي، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الترجي لاجتياز عقبة فيتا لوضع قدما في الأدوار الإقصائية للبطولة، لاسيما في ظل تصدره ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الرجاء البيضاوي، وأربع نقاط أمام شبيبة القبائل صاحب المركز الثالث.