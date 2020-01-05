رياضة | المهن الرياضية تعلن تأييدها للقادة السياسية في الأحداث الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهن الرياضية تعلن تأييدها للقادة السياسية في الأحداث الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل ظروف وأحداث متلاحقة تموج بها منطقة الشرق الاوسط وشرق البحر المتوسط وتكالب الطامعين والعملاء وحماة التطرف والإرهاب والطامعين بدون وجه حق في مقدرات وثروات دول المنطقة في تعاون وتنسيق ودعوة من الخونة والمتآمرين والعملاء الليبين الغير شرعيين ممن باعوا ضمائرهم وأوطانهم للتدخل السافر في شئون ليبيا الشقيقة وتدنيس ترابها ووحدة أراضيها طمعا في ثرواتها ومقدراتها وعودة لأحلام الطاووس والأطماع العثمانية بتأييد وتمويل من دويلة قطر العميلة الخائنة .

وفي إنتهاك صارخ للقانون الدولي من ناحية في ظل معارضة دولية وإقليمية واسعة من الدول المحبة للسلام وفي خرق واضح لقوانين الامم المتحدة .

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ومن ناحية آخري تصدير الإرهاب والتطرف وتهديد الامن القومي للمصري وسلامة أراضيها من فئات جماعة الأخوان الإرهابية والمدعومة من تركيا وقطر بقصد زعزعة الإستقرار وإستمرار عملية التنمية الشاملة التي يقودها حامي مصر ومخلصها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وفي ضوء هذا التطور السريع والمتنامي من محاولة تركيا بتحالف مع الخائن لما يسمي رئيس حكومة الوفاق الليبية بدعوته لتركيا لدعم هذه الحكومة الذائفة وإرساله لجنوده والإرهابيين ممن يرسلهم إلي ليبيا .

فإن النقابة العامة للمهن الرياضية وأعضائها الذين يمثلون أكثر من خمسة ملايين من العاملين في مجالات المهن الرياضية تعلن تأييدها ومساندتها للقيادة السياسية وتحركها في وجه هذه الهجمة الشرسة علي الشقيقة ليبيا من ناحية وعلي التصدي للأطماع العثمانية والامبرليالية التي تهدد أمن مصر الوطني وإستقرارها ومؤيدة بكل قوة للقيادة السياسية ولجيش مصر الأبي ووقوفنا وشعب مصر العظيم وراء قيادتنا وجيشنا داعمين ومساندين كل الخطوات والإجراءات التي تقدم عليها القيادة السياسية الحكيمة لحماية أمن ليبيا الشقيقة وجيشها الوطني وحماية مصر وأمنها وثرواتها.