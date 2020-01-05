اونلاين | كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي (الشوط الثاني)

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كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمواجهة النادي الأهلي وفريق اف سي مصر والتي ستقام اليوم الأحد 5 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

جول كورة وكان فريق الأهلي قد حقق فوزا صعبا على حساب فريق مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام GOAL KOORA ونجح الأهلي في الفوز بجميع مبارياته حتى. الآن في الدوري العام وحصد 27 نقطة COOL KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق اف سي مصر وفريق الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

يلا شوت بلس وكان نادي اف سي مصر قد حقق مفاجأة كبرى ببطولة الدوري العام بالتعادل مع نادي الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق في الفترة الماضية BEIN MATSH بينما يسعى الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة النادي الاهلي من أجل إنقاذ موقفه في جدول البطولة والابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية KOORA STAR.