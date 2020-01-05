اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر Ahly Masr كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن SALAH

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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد نادي مصر اليوم الأحد الموافق 5 يناير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، حيث يتطلع المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وخصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالبطولة المحلية، والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد إف سي مصر (كورة ستار) بدون تقطيع، حيث يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد26 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ويتواجد فريق طنطا بالمركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 13 نقطة، متابعة بث مباشر مباراة الأهلي على (COOL KORA) بجودة تناسب جميع السرعات.

مشاهدة بث مباشر (كورة أونلاين) مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأحد، حيث يبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل رسمي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي: علي لطفي، أحمد فتحي، محمود متولي، كهربا، أحمد الشيخ، وليد سليمان، أزارو

تذاع مباراة الأهلي ضد طنطا اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت ON SPORT الفضائية على تردد 10853 أفقي على القمر الصناعي "نايلسات"، كما تنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت TIME SPORT على تردد 11449 أفقي على القمر الصناعي "نايلسات"، ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر روابط البث المتوفرة على موقعنا الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع وبجودة فائقة