اونلاين | يلا شووت MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

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يقابل الأهلي نظيره إف سي مصر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد.

ويقام اللقاء بين الأهلي ونادي مصر على أرضية استاد القاهرة الدولي، عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي وإف سي مصر بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأهلي يدخل اللقاء بكامل نقاطه من المباريات السابقة، وبحالة معنوية مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في آخر لقاءاته في الدوري بثنائية نظيفة أمام مصر المقاصة.

تعد هذه المباراة إعدادية لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم الحادي عشر من شهر يناير.

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الأحمر يحتل المركز الأول برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات وفاز بهم جميعاً، وسجل 25 هدف، ودخل مرماه هدف وحيد كأقوى خط دفاع وهجوم.

نادي مصر يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد أن لعب 11 لقاء، حقق الفوز في لقائين، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في 4.

سجل فريق إف سي مصر 7 أهداف، ودخل مرماه 12 هدف كخامس أضعف خط دفاع في الدوري المصري الممتاز.

استطاع نادي مصر أن يفوز في آخر لقاءاته بالدوري المصري الممتاز، أمام طنطا بثنائية مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإف سي مصر

وتذاع المباراة بين الأهلي ونظيره إف سي مصر، على قناتي، أون سبورت، وتايم سبورت، اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.