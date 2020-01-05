اونلاين | "يلا شووت" مشاهدة الاهلي ونادي مصر بث مباشر Ahly NOW كورة لايف Ahly MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

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kora live يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين وعلى الرغم أن الفارق بينه وبين المقاولون العرب صاحب المركز الثاني نقطتين فقط إلا أن بطل النسخة الماضية له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة ويقدم الفريق حتى الآن مستوى جيد ومقبول بشكل كبير ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي yalla shoot live