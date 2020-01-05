اونلاين | «كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة بلس يلا شوت نادي مصر والأهلي ، بث مباشر مباراة نادي مصر والأهلي في الدوري المصري، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة نادي مصر والأهلي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة نادي مصر والأهلي بث مباشر

يلا شوت مباراة نادي مصر والأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة نادي مصر والأهلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي أمام نادي مصر يلا شوت بث مباشر مباراة نادي مصر اليوم ضد الأهلي كورة ستار الدوري المصري بلس يوتيوب مباراة نادي مصر والأهلي ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة نادي مصر والأهلي يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة نادي مصر والأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت نادي مصر والأهلي live

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين وعلى الرغم أن الفارق بينه وبين المقاولون العرب صاحب المركز الثاني نقطتين فقط إلا أن بطل النسخة الماضية له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة ويقدم الفريق حتى الآن مستوى جيد ومقبول بشكل كبير ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

Advertisements

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة نادي مصر والأهلي :

يلا شوت بث مباشر نادي مصر والأهلي كورة انلاين، مباراة نادي مصر والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة نادي مصر والأهلي في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة نادي مصر والأهلي كورة ستريم.

* يلا شوت بث مباشر مباراة نادي مصر والأهلي :

مشاهدة مباراة نادي مصر والأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد نادي مصر بث مباشر، يلا شووت نادي مصر والأهلي في الدوري المصري yalla shoot بث مباشر نادي مصر ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش نادي مصر والأهلي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي ضد نادي مصر kora live بث الاسطورة مشاهدة نادي مصر ضد الأهلي live7hd رابط الدوري المصري، نادي مصر والأهلي الآن يلا شوت اليوم، ماتش نادي مصر ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد نادي مصر بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي ضد نادي مصر kora star ، بين ماتش بث مباشر نادي مصر والأهلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر نادي مصر والأهلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة نادي مصر والأهلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد نادي مصر بث مباشر goalarab"