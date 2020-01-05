شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز بصعوبة ويتأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على نادي إيفرتون، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقيمت مياراة ليفربول وإيفرتون، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز. Advertisements سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كورتيس جونز في الدقيقة 71 من الشوط الثاني. وجاء الهدف من تسديدة قوية من جونز على يسار الحارس بيكفورد لتسكن الشباك. وبهذه النتيجة يتأهل الريدز للدزر القادم من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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