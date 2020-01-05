شكرا لقرائتكم خبر عن ميدلزبره يجبر توتنهام على التعادل الإيجابي هدف لمثله والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 وقع فريق توتنهام الإنجليزي بفخ التعادل أمام نظيره ميدلزبره بنتيجة هدف لمثله، خلال مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب ريمير سايد.

وسجل أهداف المباراة كلا من، أساس فليتشر خلال الدقيقة ٥٠، حتى يتعامل توتنهام عبر لوكاس مورا الدقيقة ٦١. بهذا التعادل الغير مجدي للطرفين يتم إجراء مباراة أخرى بين الثنائي في وقت لاحق غير محدد، حتى نكون على موعد مع مواجهة مثيرة أخرى بعد متعة اليوم.

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