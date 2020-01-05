شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك «اللحظات الأخيرة» يفوز على طنطا بثلاثية بعد مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا فى اللحظات الأخيرة أمام مضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمد حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد أوناجم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأ الفريقين في وسط الملعب لاستكشاف مواطن القوة والضعف بعدها حاول الزمالك فرض سيطرته ويحصل الفريق على ركنية في الدقيقة الثالثة ناحية اليمين يرسلها أوناجم عرضية ويبعدها دفاع طنطا عن منطقة الخطورة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .

ويفرض الزمالك سيطرته مبكرا بتمريرات في وسط الملعب ومحاولة جديدة لأوناجم ولكنها لم تشكل خطورة على مرمى طنطا ويرد طنطا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ومتابعة من أونش الذي يسدد الكرة على الطاير ولكنها تمر أعلى مرمى صبحي في الدقيقة السابعة .

ويواصل الزمالك ضغطه على طنطا ومن إحدى الكرات يخرج علي فرج ليشتت الكرة بيده من خارج المنطقة ليحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها كريم بامبو لكنها تصطدم بالحائط البشري في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب ويواصل لاعبو الفريق التحضير على أمل فتح ثغرة بدفاع طنطا ويحصل الفريق على ركنية من ناحية اليمين تمر عرضية ويشتتها دفاع طنطا في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك ضغطه على دفاع طنطا ويتوغل إسلام جابر بالكرة من الجانب الأيسر يرسلها عرضية أرضية لعمر السعيد على حدود المنطقة ليهيئ الكرة لنفسه ويطلق الكرة تسديدة قوية أرضية على يمين علي فرج معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة بوسط الملعب ويسقط أوباما بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي طنطا ويعود لاستئناف اللعب بعدها يحاول الزمالك الضغط من على الجانبين وعرضية من الناحية اليمنى لكنها تصل لعلي فرج .

ويرد طنطا بمحاولة عن طريق أونش أحد أخطر لاعبيه والذي يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وينقذها صبحي لتخرج ركنية لطنطا في الدقيقة 24 من عمر المباراة .

ويواصل طنطا محاولاته والتحضير من وسط الملعب ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالله جمعة بعد الاشتراك في الكرة .

ويرسل طنطا عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها لاعب طنطا برأسية قوية وترتد وتنتهى بتسديدة وابعاد من دفاع الزمالك في الدقيقة 30 ويجري طنطا أولى تغييراته مبكرا للإصابة بنزول أحمد الشناوي بدلا من محمود كابونجا .

ويستمر ضغط أصحاب الأرض على أمل تعديل النتيجة لكن بدون خطورة على مرمى الزمالك ويرد الفريق بعرضية من بامبو ناحية اليسار واستلام من اسلام جابر ولكن ينقذها على فرج حارس طنطا في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويستمر استحواذ لاعبي طنطا على منطقة الوسط وسط محاولات مستمرة لتعديل النتيجة ومن كرة مشتركة سقط محمد صبحي على الأرض وتلقى العلاج ليستأنف اللعب في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

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وينحصر اللعب بعض الشئ في وسط الملعب بدون خطورة رغم السيطرة النسبية لطنطا الذي حاول الوصول لمرمى محمد صبحي خاصة عن طريق أونش الذي حاول المرور أكثر من مرة لكن بدون خطورة على مرمى صبحي .

وتشهد الدقيقة 45 من عمر المباراة هدف التعادل لطنطا بعد كرة منظمة من أونش الذي مررها عرضية أرضية لوليد عادل الذي سددها في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة من جانب الفريقين ليطلق صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

وفي الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية وحاول الفريق السيطرة على منتصف الملعب فيما واصل طنطا محاولاته عن طريق الثنائي الخطير وليد عادل وأونش والذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة ينقذها محمد صبحي في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بمحاولات عن طريق أوناجم وبامبو ولكن بدون خطورة وعرضية من أوناجم تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية تمر عرضية بدون خطورة على مرمى علي فرج .

ويواصل أوناجم محاولاته وعرضية مرة أخرى من خارج منطقة الجزاء ولكن دفاع طنطا يشتت الكرة في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد عبدالسلام بعد عرقلة أونش على حدود المنطقة .

ويواصل الزمالك التحضير من وسط الملعب وينحصر اللعب بدون خطورة واحتساب أكثر من ركلة حرة بوسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين .

ويحاول بامبو المرور ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة من حسام غالي وتستمر المحاولات ولكن بلا خطورة .

ومن هجمة خاطفة يحاول أونش المرور داخل منطقة الجزاء وفي كرة مشتركة مع محمد عبدالغني يحتسب الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك ليلعب وليد عادل الكرة على يسار صبحي معلنا تقدم طنطا بهدفين لهدف في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وبعد هدف طنطا يواصل الزمالك محاولاته لتعديل النتيجة ودفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين بنزول أشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” بدلا من عبدالله جمعة وكريم بامبو في الدقيقة 71 من عمر المباراة على أمل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق وتعديل النتيجة .

ويستمر ضغط لاعبو الزمالك في المباراة وسط دفاع محكم من لاعبي طنطا وكرة عرضية من أحمد عيد لكنها تمر بعيدا عن منطقة الخطورة في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويحاول أوناجم المرور من الجانب الأيمن ويتعرض للإعاقة ويسقط على الأرض فيما لم يحتسب حكم اللقاء شيء وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الزمالك بعدها يمرة زيزو ويتعرض للإعاقة ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة لكنها مرت بدون خطورة في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول مصطفى فتحي بدلا من عمر السعيد في ظل التكتل الدفاعي لطنطا ومحاولة لفتح ثغرة لتعديل النتيجة .

وتتواصل محاولات الزمالك في المباراة وتمريرات متتالية بين أقدام اللاعبين على حدود منطقة جزاء طنطا وسط تأمين دفاعي محكم من أصحاب الأرض لتأمين المباراة .

ويسفر ضغط الزمالك عن هدف التعادل في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق أوناجم بعد كرة عرضية من زيزو من الجانب الأيمن ليستقبلها أوناجم داخل المنطقة ويسددها في الشباك رغم محاولات الدفاع معلنا تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .