شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إف سي مصر، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني. الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – جونيور أجايي – جيرالدو. الهجوم: مروان محسن ويجلس على دكة البدلاء: محمود عبدالمنعم «كهربا» – علي لطفي – وليد سليمان – محمود متولي – أحمد فتحي – وليد أزارو– أحمد الشيخ.

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