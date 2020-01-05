شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. مسرح المنافسات العالمية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

محمد أيمن

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاقة بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بمشاركة أربعة فرق بالنظام الجديد لها حيث لم يسبق أن أقيمت البطولة بتلك الطريقة .



وأصبحت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد منذ عام 2018 منارة للأحداث العالمية الكبرى وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق رؤية " المملكة 2020 " التي يعمل عليها المسؤولين على قدم وساق .

ولم تقتصر إستضافة الدولة العربية على بطولات كرة القدم العالمية فحسب بل إمتدت إلى ما أبعد من ذلك بعد أن إستضافت كل الرياضات والألعاب دون إستثناء أو النظر إلى شعبيتها قبل التوقيع على عقودها .

WWE أعظم رويال رامبل

البداية كانت بإستضافة المملكة العربية السعودية لنزال مصارعة المحترفين أعظم رويال رامبل WWE للمرة الأولى في تاريخها وشارك فيه أكثر من 50 مصارعًا تنافسوا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " .

فورمولا E

وكانت ثاني المنافسات التي أقيمت في المملكة سباقات الفورمولا إي والتي شهدت مشاركة أكثر من عشرة فرق جاءوا من جميع دول العالم مثل بلجيكا والبرازيل وسويسرا بالإضافة إلى الأرجنتين وتايلاند وغيرهم .

نهائي كأس محمد علي كلاي للملاكمة

وأقيم نهائي بطولة السوبر العالمي على كأس الراحل العظيم محمد علي كلاي للملاكمة وتمكن النيجيري عليو بامديلي لاسيسي من حصد اللقب بفوزه على اللاعب التايلاندي أرتيد بامرو نجايا. وشهدت البطولة فوز الملاكم العربي السعودي عبد الفتاح جليدان بالنزال الثاني على حساب اللاعب الجورجي الصلب شافيلغو تساملا دايز.

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الدورة الرباعية الدولية الودية

وجاءت أولى بطولات كرة القدم في المملكة بعد أن تجمع نجوم لاعبي العالم في دورة رباعية دولية ودية شارك بها المنتخب البرازيلي والأرجنتيني بالإضافة إلى منتخب السعودية والعراق وتمكن السامبا من حصد اللقب .

السوبر الإيطالي في مناسبتين

وشهد العام الماضي 2019 إقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي في مناسبتين الأولى تمكن فيها يوفنتوس من حصد اللقب على حساب فريق نادي ميلان بفضل هدف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهر يناير الماضي .

والبطولة الثاني أقيمت في شهر ديسمبر الماضي بين يوفنتوس حامل لقب الدوري وفريق نادي لاتسيو بطل الكأس الذي تمكن من خطف بطولة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .

مسابقات مختلفة

وشهدت طفرة المملكة إستضافتها لنزال الدرعية بالإضافة إلى مهرجان الفروسية وكأس تنس الدرعية وتم الإعلان عن رالي داكار ومصارعة Super Show Down العالمية وهي البطولة السعودية الأولى التي تقام للاعبي الجولة .

كما أقيمت على أراضي المملكة أيضًا بطولة العالم للأندية لكرة اليد والتي تطلق عليها Super Gloub وكذلك البطولة السعودية للقفز المظلي .

وكانت السعودية قد إستضافت أبرز المدربين العالميين أمثال المخضرم فابيو كابيلو بالإضافة إلى البرتغالي جوزيه مورينو مدرب توتنهام الحالي والإيطالي أنتوني كونتي والإسباني بيب جوارديولا من أجل إلقاء بعض المحاضرات على المدربين السعوديين .

بطولات السعودية 2020

ومن المنتظر أن تستهل المملكة العربية السعودية إستضافة الأحداث العالمية ببطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا .